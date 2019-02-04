Работа с текстами

Учусь в БФУ им. И. Канта на лингвистике (английский профильный). Перевожу художественные статьи, пишу контент-планы, исправляю ошибки в текстах. Интересуюсь во многих сферах (например, бьюти индустрия, азиатские культуры, путешествия, культурология, искусство). В работе пунктуальна, все выполняю в срок, перед сдачей все проверяю на наличие недочетов.