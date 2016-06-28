Делаю сайты

Привет, меня зовут Сергей.

Я прохожу курс по веб-дизайну у Данила Фимушкина, вот он: http://vk.cc/4KKfvC; Чтобы совместить приятное с полезным, я предлагаю вам заказать у меня сайт или лэндинг почти за бесплатно. Ваш сайт мне нужен будет для портфолио, от чего ваш сайт только выиграет, ведь мне нужно крутое портфолио :)

Пишите в личку или в комменты.

p.s. Если вам хочется просто сделать репост - не сдерживайте себя :)

Дополнительно:

Предоставляю неординарные решения: к цветовому сочетанию, образу в рекламе и его оформлению. Могу с уверенностью сказать, что каждый разработанный дизайн будет - привлекательным и уникальным!

Работаю в программах: Photoshop, Illustrator, Muse