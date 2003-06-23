Презентації та реферати

Маю аналітичний склад розуму, легко навчаюсь. Пунктуальна та відповідальна. Уважна та прискіплива до деталей. У школі та університеті приймала активну участь у позаучбових заходах - писала статті, виступала, організовувала

виступи. У побутовому житті організацію свят та поїздок беру на себе. Все має бути чітко, згідно

плану та вчасно. Вільно володію російською та українською мовами, вивчаю англійську. Маю базові знання Google spreadsheet. Впевнено користуюсь Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).