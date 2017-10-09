[WEB DESIGN] - [DREVM PROD]

*Привет!

Меня зовут Жека. Родился 21 мая 1993 года.

Начал заниматься дизайном более 2ух лет назад.

Люблю творческий подход ко всему:

рисую, играю, пишу музыку, фотографирую.

Быстро все осваиваю, если мне это нравится.

Веселый, дружелюбный и со мной не соскучишься!)