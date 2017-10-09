[WEB DESIGN] - [DREVM PROD]
*Привет!
Меня зовут Жека. Родился 21 мая 1993 года.
Начал заниматься дизайном более 2ух лет назад.
Люблю творческий подход ко всему:
рисую, играю, пишу музыку, фотографирую.
Быстро все осваиваю, если мне это нравится.
Веселый, дружелюбный и со мной не соскучишься!)
Портфолио
- Coffee Cafe213 просмотров
- BONGD design175 просмотров
- Дизайн для Фаст-фудной "ОЗЗИ"289 просмотров
- Food page171 просмотр
- IT comp design139 просмотров
- Дизайн сайта "Химические Элементы"171 просмотр