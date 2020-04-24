bolkmariya

Контент-редактор
Редактор сайтов, контент-менеджерСтрессоустойчива и спокойна. Умею работать даже в режиме чс, горящих дедлайнов и вселенсокого хаоса за окном. Неисправимый трудоголик и перфекционист. Ищу интересные проекты и крутую команду, чтобы применить свой опыт, чему то научить и научиться самой
Навыки:
- Имею опыт написания технических требований и редполитики для сайтов.
- Взаимодействие с командой авторов-копирайтеров, публикаторов и помощников.
- Составление ТЗ для авторов и публикаторов.
- Планирование работы по проекту, сбор информации и ее структурирование. Поиск эффективных тем и идей.
- Контроль выполнения поставленных задач подрядчиками. Поиск эффективных тем и идей. _Публикация статей на страницы сайтов компаний и в соц сети. Обработка фотографий.
- Фактчекинг (проверка достоверности информации), поиск источников.
- СЕО-продвижение проектов, работа с Мутагеном, Тзиллой и другими сервисами.
- Работа с внутренними и внешними факторами, влияющими на ранжирование сайта в поисковых системах.
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