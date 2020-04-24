bolkmariya

Контент-редактор

Редактор сайтов, контент-менеджер

Стрессоустойчива и спокойна. Умею работать даже в режиме чс, горящих дедлайнов и вселенсокого хаоса за окном. Неисправимый трудоголик и перфекционист. Ищу интересные проекты и крутую команду, чтобы применить свой опыт, чему то научить и научиться самой

Навыки: