bolkmariya

Мария bolkmariya

 
34 года
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Контент-редактор

Редактор сайтов, контент-менеджер

Стрессоустойчива и спокойна. Умею работать даже в режиме чс, горящих дедлайнов и вселенсокого хаоса за окном. Неисправимый трудоголик и перфекционист. Ищу интересные проекты и крутую команду, чтобы применить свой опыт, чему то научить и научиться самой

Навыки:

  • Имею опыт написания технических требований и редполитики для сайтов.
  • Взаимодействие с командой авторов-копирайтеров, публикаторов и помощников.
  • Составление ТЗ для авторов и публикаторов.
  • Планирование работы по проекту, сбор информации и ее структурирование. Поиск эффективных тем и идей.
  • Контроль выполнения поставленных задач подрядчиками. Поиск эффективных тем и идей. _Публикация статей на страницы сайтов компаний и в соц сети. Обработка фотографий.
  • Фактчекинг (проверка достоверности информации), поиск источников.
  • СЕО-продвижение проектов, работа с Мутагеном, Тзиллой и другими сервисами.
  • Работа с внутренними и внешними факторами, влияющими на ранжирование сайта в поисковых системах.