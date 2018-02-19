Доброго времени суток
Меня зовут Максим Болотов
Email: [email protected]
Skype: max1mb0lt
Мои специализации:
— добавление товаров в интернет-магазины;
— ведение групп\пабликов в социальных сетях;
— монтаж видео;
— обработка, создание каталогов;
— обработка (ретушь) фотографий;
— создании посадочных сайтов / сайтов визиток (пишу на bootstrap/lavarel) и интернет-магазинов (WordPress-WooCommerce / OpenCart);
— имею небольшой опыт в дизайне сайтов, дизайне наружной и внутренней рекламы.
Большой список специализаций не из-за несеръёзности в работе, а из-за того, что на некоторых проектах приходилось выполнять функции сразу нескольких специалистов. И тогда было не важно - умею или же нет, главное - чтобы было выполнено.
Портфолио
- Дизайн и вёрстка упаковки131 просмотр
- Дизайн и вёрстка упаковки127 просмотров
- Инструкция по сборке122 просмотра
- Изображения для листинга на Амазон176 просмотров
- Дизайн и верстка упаковки косметики131 просмотр
- Брошюра/флаер109 просмотров
- Логотип (косметика)133 просмотра
- Вёрстка PDF-каталога товаров117 просмотров
- Логотип (фитнес-тренер)157 просмотров