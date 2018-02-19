Доброго времени суток

Меня зовут Максим Болотов

Email: [email protected]

Skype: max1mb0lt

Мои специализации:

— добавление товаров в интернет-магазины;

— ведение групп\пабликов в социальных сетях;

— монтаж видео;

— обработка, создание каталогов;

— обработка (ретушь) фотографий;

— создании посадочных сайтов / сайтов визиток (пишу на bootstrap/lavarel) и интернет-магазинов (WordPress-WooCommerce / OpenCart);

— имею небольшой опыт в дизайне сайтов, дизайне наружной и внутренней рекламы.

Большой список специализаций не из-за несеръёзности в работе, а из-за того, что на некоторых проектах приходилось выполнять функции сразу нескольких специалистов. И тогда было не важно - умею или же нет, главное - чтобы было выполнено.