bolotova_a

ASO специалис

Привет! ASO – мое любимое хобби, которое перешло в работу, поэтому каждый проект (даже самый маленький) прорабатывается "от" и "до"

1. Помогу Вашему приложению оказаться в топе выдачи мобильных сторов (Google Play, App Store, Amazon)

2. Проведу ASO аудит и предоставлю рекомендации для улучшения позиций

3. Подберу СЯ и оптимизирую текстовую составляющую странички приложения

4. Проработаю стратегию продвижения на основе Ваших планов/возможностей

5. Запущу а/б тесты графических и текстовых элемент

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