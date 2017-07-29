Услуги медицинского копирайтера

Здравствуйте! Меня зовут Александр Румянцев, я — медицинский копирайтер. Почему именно копирайтер и почему именно медицинский? Ответ на этот вопрос прост. Я врач по образованию и копирайтер по призванию и по профессии. Это означает, что я люблю и умею писать отличные статьи на медицинскую тематику.

В копирайтинге я уже четыре года. За это время мною был накоплен весьма солидный опыт, который помогает мне успешно решать задачи любой степени сложности.

В чем мое отличие от других копирайтеров?

Благодаря медицинскому образованию я пишу грамотные медицинские статьи, которые не содержат грубых ошибок, что очень важно для этой тематики.

Копирайтинг – это мое основное занятие, а не подработка. Это дает мне возможность всегда оставаться на связи и выполнять большой объем работы.

Я умею работать с материалом и отбирать для статей ту информацию, которая является наиболее достоверной. Согласитесь, это довольно сложно сделать копирайтеру без медицинского образования, который не понимает медицинский сленг.

Я более 8 лет проработал в фармбизнесе в качестве медицинского представителя в крупных отечественных и западных компаниях, получив большой теоретический и практический опыт в области продаж. Этот опыт помогает мне понять, как нужно написать статью, чтобы она не только давала человеку интересную и полезную информацию, но и продавала услугу (если это, конечно, необходимо).

Я умею описывать сложные медицинские термины простыми словами, не теряя смыслового наполнения, что позволяет читателю легче воспринимать информацию. Человек заходит на ваш сайт и получает ответы на интересующие вопросы. Это значит, что когда у него снова возникнет какая-либо проблема, он в первую очередь придет за ответом к вам. Таким образом увеличится посещаемость сайта.

С каждым заказчиком я прорабатываю все детали будущих текстов. Я понимаю, что человек, который обращается ко мне, имеет свое видение того, как должен выглядеть контент на его сайте, поэтому желание клиента для меня закон.Мои тексты одинаково нравятся и людям и роботам Гугла и Яндекса. Они достоверны, хорошо структурированы, поделены на абзацы и грамотно оформлены.

Я естественно и аккуратно вписываю в текст ключевые слова, соблюдаю необходимые показатели «тошноты» и не допускаю переспама. Именно поэтому мои статьи помогают сайту подниматься в поисковой выдаче.

Обратившись ко мне, вы получите грамотные, убедительные и работающие тексты, которые помогут вашему бизнесу стать еще лучше.