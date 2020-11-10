bon_dashka

Готова писать на различны темы, делаю визуалы на любой вкус и цвет

Имею высшее экономическое образование, однако предпочла экономике рекламу! Успешно прошла курс SMM-менеджмента в социальных сетях на базе IT College Unicorn.

Написание постов, визуалы страниц в социальных сетях, визуалы для таргета, собственные гипотезы для запуска таргетированной рекламы, работаю в различных программах для обработки фото и видео.

Работала над следующими проектами: художественная ковка, натяжные потолки, пластиковые окна, кухни по заказ, шкафы-купе, ионизаторы для воды и др.

Вы мне тему - я вам пост.