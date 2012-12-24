Опыт работы с Web-программирование 2 года.

Имеется много работающих проектов на разные тематики и с разной сложностью. От простых сайтов с несложным дизайном, до уникальных проектов, разработанных "под ключ". Участвую с оздании CMS.

знаю PHP (4.4.0), MySQL (4.1), PostgreSQL (8.0), шаблонизация Smarty и многое другое.

В совершенстве владею версткой. Верстаю "таблицами". Использую CSS. Хорошо знаю JavaScript.

Работаю удалённо.

Работу делаю быстро, качественно и в указанные сроки. О ЦЕНЕ ДОГОВОРИМСЯ