Опыт работы с Web-программирование 2 года.
Имеется много работающих проектов на разные тематики и с разной сложностью. От простых сайтов с несложным дизайном, до уникальных проектов, разработанных "под ключ". Участвую с оздании CMS.
знаю PHP (4.4.0), MySQL (4.1), PostgreSQL (8.0), шаблонизация Smarty и многое другое.
В совершенстве владею версткой. Верстаю "таблицами". Использую CSS. Хорошо знаю JavaScript.
Работаю удалённо.
Работу делаю быстро, качественно и в указанные сроки. О ЦЕНЕ ДОГОВОРИМСЯ