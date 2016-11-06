Работаю в области полиграфического дизайна и предпечатной подготовки с 1994 г.. В моем портфолио есть все от визиток до толстых каталогов и журналов.
Все полиграфические проекты делаю под ключ: от разработки идеи и стиля до их реализации с финальной предпечатной подготовкой. На выходе у меня — всегда файл, готовый к цветоделению или цифровой печати.
В работе универсален: сам себе арт-директор, дизайнер, бильд-редактор, спец по предпечатке, и даже частенько копирайтер либо литературный редактор. Но могу также успешно работать и в команде с четким разделением труда.
Креативен, ответственнен, фанат качества, не приемлю никакой халтуры в работе.
Владею всеми программами, которые мне нужны для успешной работы. Обычно Adobe CS и QuarkXPress хватает для полного счастья. Работаю на платформе Apple. Прекрасно знаю технологию издательско-полиграфических процессов, поэтому работаю очень быстро. Способен даже в одиночку заниматься крупными многостраничными проектами (все представленные на моем сайте работы делал полностью самостоятельно).
Вся контактная информация, а также портфолио представлены на моем сайте www.dabidabidabi.com
Портфолио
- ЛОГО, ВИЗИТКА, БЛАНК, КОНВЕРТ ДЛЯ T.I.O. GROUP538 просмотров
- НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА ДЛЯ СУПЕРМАРКЕТА «НОВАЯ ЛИНИЯ»766 просмотров
- НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА ДЛЯ СУПЕРМАРКЕТА «НОВАЯ ЛИНИЯ»1137 просмотров