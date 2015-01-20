bondarevchik

Начинающий тестировщик

Окончил курсы QA SkillUp

Навыки и умения втестировании ПО

-Пониманиепроцесса разработки и тестирования ПО

-Знаниеметодик тестирования ПО

-Бозовые знания HTML,CSS,SQL(select,update,insert,delete)

-Работас баг-трекинговой системой Jira

-Разработка,работа с документацией test cases,test suits,check lists

-Прохождениетестовых сценариев

-Опытавтоматизационного тестирования используя Selenium IDE

Опыт в тестировании ПО

-Тестирование нового основного ПО для работыинтернет-магазина «Rozetka»( перевод системыработы основных отделов компании на новую программу компанией Terrasoft)

Проверка соответсвия ПОтребованиям,поиск дифектов, написание баг репртов, шаги воспроизвидения

проблем, взаимодействияс командой разбработчиков.

-Тестированияразличных консольных и десктопных приложений,web-сайтов во времяпрохождения курса обучения QA