bondarevchik

Окончил курсы QA SkillUp
Навыки и умения втестировании ПО
-Пониманиепроцесса разработки и тестирования ПО
-Знаниеметодик тестирования ПО
-Бозовые знания HTML,CSS,SQL(select,update,insert,delete)
-Работас баг-трекинговой системой Jira
-Разработка,работа с документацией test cases,test suits,check lists
-Прохождениетестовых сценариев
-Опытавтоматизационного тестирования используя Selenium IDE
Опыт в тестировании ПО
-Тестирование нового основного ПО для работыинтернет-магазина «Rozetka»( перевод системыработы основных отделов компании на новую программу компанией Terrasoft)
Проверка соответсвия ПОтребованиям,поиск дифектов, написание баг репртов, шаги воспроизвидения
проблем, взаимодействияс командой разбработчиков.
-Тестированияразличных консольных и десктопных приложений,web-сайтов во времяпрохождения курса обучения QA