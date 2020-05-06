Создаю только качественные и адаптивные сайты!
Мой Github:
https://github.com/BondArtemon
Связь со мной:
Почта: [email protected]
Telegram: @BondArtemon
Viber: +38-095-736-59-90
Навыки:
- HTML5
- CSS3
- CSS animation
- GitHub
- Gulp4 и работа с плагинами
- Препроцессоры SASS/SCSS
- JavaScript, jQuery
- Responsive (Адаптивная верстка под мобильные устройства)
- Методология БЭМ
- Качественный и продуманный код
Гарантирую:
- Качественную работу.
- Отсутствие головной боли для вас.
- Соблюдение сроков исполнения.
- Адекватны цены.
Портфолио
- Сайт интернет-магазина одежды31 просмотр
- Блог путешественника17 просмотров
- Креативный сайт для студии16 просмотров
- Сайт для компании разработчиков13 просмотров
- Сайт портфолио программиста14 просмотров