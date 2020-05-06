bondartemon

Артем bondartemon

 
30 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад

﻿Создаю только качественные и адаптивные сайты!

Мой Github:

https://github.com/BondArtemon

Связь со мной:

Почта: [email protected]

Telegram: @BondArtemon

Viber: +38-095-736-59-90

Навыки:

  • HTML5
  • CSS3
  • CSS animation
  • GitHub
  • Gulp4 и работа с плагинами
  • Препроцессоры SASS/SCSS
  • JavaScript, jQuery
  • Responsive (Адаптивная верстка под мобильные устройства)
  • Методология БЭМ
  • Качественный и продуманный код

Гарантирую:

  • Качественную работу.
  • Отсутствие головной боли для вас.
  • Соблюдение сроков исполнения.
  • Адекватны цены.