Выполняю письменные переводы с английского на русский. Не исключаю возможность взяться за перевод с русского на английский.
Предпочтительная предметная область:
- перевод интерфейса (локализация), а также справочных материалов программных продуктов;
- тексты разных жанров (статьи, обзоры, инструкции), посвящённые ПО, аппаратному обеспечению компьютера;
- художественные тексты.
Работа над текстами из других предметных областей также возможна, в зависимости от конкретной области.
Образование:
- доп. к высшему (переводчик в сфере профессиональных коммуникаций);
- высшее техническое (инженер-программист, диплом с отличием);
В целом английский язык изучаю около 15 лет.
В работе над переводом всегда стараюсь максимально точно определить употребимость терминов и словосочетаний в тексте данного жанра/стиля. Корректность подбора терминов определяю путём просмотра текстов, подобных переводимому. Машинный перевод не использую.