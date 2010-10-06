Выполняю письменные переводы с английского на русский. Не исключаю возможность взяться за перевод с русского на английский.

Предпочтительная предметная область:

- перевод интерфейса (локализация), а также справочных материалов программных продуктов;

- тексты разных жанров (статьи, обзоры, инструкции), посвящённые ПО, аппаратному обеспечению компьютера;

- художественные тексты.

Работа над текстами из других предметных областей также возможна, в зависимости от конкретной области.

Образование:

- доп. к высшему (переводчик в сфере профессиональных коммуникаций);

- высшее техническое (инженер-программист, диплом с отличием);

В целом английский язык изучаю около 15 лет.

В работе над переводом всегда стараюсь максимально точно определить употребимость терминов и словосочетаний в тексте данного жанра/стиля. Корректность подбора терминов определяю путём просмотра текстов, подобных переводимому. Машинный перевод не использую.