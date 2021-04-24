Создам уникальный дизайн для вашего бренда

Мое имя Анастасия. Мне 25 лет. Я графический дизайнер и художник из Иркутска. Имею образование в сфере дизайна и живописи.

樂Чем я занимаюсь:

Разработка логотипа и фирменного стиля; Полиграфия;

Оформление Instagram.

Работаю на фрилансе более 5 лет. Мне всегда нравилось заниматься творчеством, создавать красоту вокруг себя, поэтому к работе подхожу с большим интересом, вкусом и ответственностью и получаю удовольствие от своей работы. С каждым днем совершенствуюсь в сфере графического дизайна.

✅Создам лаконичный логотип в соответствии с трендами и качественную фирменную стилистику для вашего бренда.

✅Я помогу вам выделиться среди конкурентов, стать запоминаемым и эстетически привлекательным.

Буду рада сотрудничать и выполнять Ваши заказы.

’’Всё, что ты можешь вообразить — реально.’’ Пабло Пикассо.