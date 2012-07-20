Предлагаю свои услуги по переводу текстов и документов удаленно.
Перевожу с английского, болгарского, чешского, украинского. Закончила факультет иностранных языков, подтвержденный диплом за границей, опыт преподавания и переводов 10 лет. Постоянно нахожусь дома, наличие интернета. Могу переводить до 8-10 страниц в день, в зависимости от специфики и языка перевода. Перевод только письменный или редактирование, так как проживаю в Чехии и устные переводы не могу проводить, только удаленная работа. Готова выполнить Ваши тестовые задания.
Уверенный пользователь ПК, компьютерные навыки: MS Windows 98/2000/ME/XP/7, MS Word, MS Excel, MS Power Point, Microsoft Internet Explorer/Mozilla/Opera, SDL Trados начальный уровень, Corel Draw, Adobe Photoshop и другие программы для графического дизайна. Умение работать со сканером, принтером и копировальной техникой и наличие дома сканера/принтера.
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