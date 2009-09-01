Михайлова Валерия Петровна

Дата рождения: 4 октября 1992 (21 год)

Город: Горловка, Донецк

Телефон: (095) 25 44 831

Эл. почта: [email protected]

Образование

Высшее: с 09.2009 по 06.2014

ДВУЗ ДГПУ ГИИЯ (Горловский Инъяз), Гуманитарный факультет. Специальность: практический психолог, преподаватель английского языка.

Дополнительное образование

с 2006 по 2009 – Курсы английского "New Hotlines" при Донецком христианском университете.

Опыт работы

1) Практический психолог: с 01.2014 по 05.2014 (4 месяца), Горловская ОШ № 36

Психологическая диагностика, коррекция, консультирование, просвещение по всем основным программам психологического сопровождения. Имею авторские программы коррекции.

2) Агент по ООП (обслуживание пассажиров): с 05.2012 по 06.2012 (2 месяца), КП "Международный аэропорт Донецк" (Авиаперевозки)

Профессиональные навыки

Навыки работы с компьютером, ПО. Уверенный пользователь ПК: офис, интернет, некоторые фоторедакторы. Хорошо работаю с людьми, отлично развиты организаторские навыки.

Владение языками: Русский, Украинский, English (B2+/upper-intermedia)