Михайлова Валерия Петровна
Дата рождения: 4 октября 1992 (21 год)
Город: Горловка, Донецк
Телефон: (095) 25 44 831
Эл. почта: [email protected]
Образование
Высшее: с 09.2009 по 06.2014
ДВУЗ ДГПУ ГИИЯ (Горловский Инъяз), Гуманитарный факультет. Специальность: практический психолог, преподаватель английского языка.
Дополнительное образование
с 2006 по 2009 – Курсы английского "New Hotlines" при Донецком христианском университете.
Опыт работы
1) Практический психолог: с 01.2014 по 05.2014 (4 месяца), Горловская ОШ № 36
Психологическая диагностика, коррекция, консультирование, просвещение по всем основным программам психологического сопровождения. Имею авторские программы коррекции.
2) Агент по ООП (обслуживание пассажиров): с 05.2012 по 06.2012 (2 месяца), КП "Международный аэропорт Донецк" (Авиаперевозки)
Профессиональные навыки
Навыки работы с компьютером, ПО. Уверенный пользователь ПК: офис, интернет, некоторые фоторедакторы. Хорошо работаю с людьми, отлично развиты организаторские навыки.
Владение языками: Русский, Украинский, English (B2+/upper-intermedia)