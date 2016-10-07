Нужно сделать картинку для группы в VK. Пост с презентацией урока по единоборствам. Текст+фото тренера Прикладываю группу. https://vk.com/davinci_gym Важно не выбиваться из общего концепта дизайна. Примеры прикладываю вот тут https://vk.com/cerebro_vk?w=page-73662138_51353791. Там где ...
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