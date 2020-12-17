Тексты - моя стихия

Здравствуйте!

Меня зовут Евгения. На данный момент я обучаюсь в Южной Корее в университете Инха корейскому языку. Так же я закончила бакалаврит в России по специальности "землеустройство и картография".

Я работала в компании Мегафон специалистом по работе с претензиями 2 года. У меня есть большой опыт общения с людьми и улаживания

разных конфликтных ситуаций. Так же я обладаю навыками многозадачности и умею

быстро обрабатывать большой поток информации.

Я бы могла взять на себя обработку большого количества информации за вас, структурировать ее и осуществлять обратную связь, чтобы сэкономить вам время.

Я предоставляю услуги такого типа, как:

1. Написание продающихся текстов, заполнение сайтов, написание отзывов к Вашим товаром, написание постов для Инстаграмм. Стоимость за 1000 знаков - 70 рублей.

2. Перевод текстов по направлению: русский - английский - корейский. Стоимость за 1000 знаков - 90 рублей.

3. Рерайтинг.

4. Написание ТЗ.

5. Создание презентаций.

Уверенный пользователь Microsoft Word, Excel и Power Point.

Была бы рада сотрудничеству с Вами!