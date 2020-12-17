Здравствуйте!
Меня зовут Евгения. На данный момент я обучаюсь в Южной Корее в университете Инха корейскому языку. Так же я закончила бакалаврит в России по специальности "землеустройство и картография".
Я работала в компании Мегафон специалистом по работе с претензиями 2 года. У меня есть большой опыт общения с людьми и улаживания
разных конфликтных ситуаций. Так же я обладаю навыками многозадачности и умею
быстро обрабатывать большой поток информации.
Я бы могла взять на себя обработку большого количества информации за вас, структурировать ее и осуществлять обратную связь, чтобы сэкономить вам время.
Я предоставляю услуги такого типа, как:
1. Написание продающихся текстов, заполнение сайтов, написание отзывов к Вашим товаром, написание постов для Инстаграмм. Стоимость за 1000 знаков - 70 рублей.
2. Перевод текстов по направлению: русский - английский - корейский. Стоимость за 1000 знаков - 90 рублей.
3. Рерайтинг.
4. Написание ТЗ.
5. Создание презентаций.
Уверенный пользователь Microsoft Word, Excel и Power Point.
Была бы рада сотрудничеству с Вами!