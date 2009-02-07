Поиск удаленной работы. Живу в Чехии (ПРАГА).

Профессиональный редактор, более 15 лет проработала в области журналистики и книгоиздания. Была главным редактором нескольких печатных изданий, а также заведующей редакциями в крупнейших российских издательствах "Росмэн" и "ОЛМА-Пресс". Профессиональный опыт огромен, мест работы (и направлений деятельности, напр., дизайн интерьеров) тоже было намного больше. При необходимости могу выслать более подробное резюме - с деталями.

Работа в режиме on-line с текстами любой сложности. Безупречный русский язык. Любые задачи - от корректуры до литературного редактирования и полной переработки ("перевод с русского на русский"). Разработка печатного издания от идеи до пленок.

Также - поиск литературы на чешском рынке для лицензионного выпуска. ПЕРЕВОДЫ с чешского на русский и наоборот..

Также - могу быть представителем Вашей организации в Чехии.

Главные человеческие качества - надежность и честность.