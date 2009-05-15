Разработка веб-проектов любого уровня сложности, настройка выделенных серверов, доработка скриптов, исправление неработающих скриптов, разработка интранет-проектов (CRM, ERP-системы, "Распределенный офис"), настройка серверов для интранет-систем, разработка интерфейсов, создание сайтов "под ключ". Опыт установки и настройки *NIX-систем.

Я работаю в команде с профессиональными дизайнерами и верстальщиками, что делает возможным полный цикл разработки. Наша команда сотрудничает с веб-студией "AlterStep", поэтому становится возможным заключение полноценного договора на выполнение работ с ответственностью сторон, безналичный расчет.

Нами разработана уникальная система общения разработчиков с заказчиком, охватывающая все этапы разработки веб-проекта и позволяющая сделать удаленную связь заказчика с исполнителем наглядной. Для наших заказчиков мы предлагаем высокопрофессиональный хостинг с поддержкой 24/7 на мощных серверах в России и за рубежом. Наш хостинг НЕ является публичным, мы предоставляем эти услуги только нашим заказчикам. Благодаря этому вы можете быть уверены в постоянной доступности вашего сайта.

В качестве базы для проектов разработан уникальный CMF (Content Management Framework), позволяющий построить веб-проект любого уровня сложности с оптимальным и легким в использовании для конечного пользователя интерфейсом.

Ну и естественно мы предлагем нашим заказчикам все прелести AJAX и WEB2.0. Динамические интерфейсы, удобные веб-сервисы, дублирование работоспособности проекта без поддержки JavaScript.

Все проекты проверяются на совместимость и корректную работу во всех популярных браузерах под основные платформы (MS Windows, *NIX, Apple MacOS)