boorish_manager

Создание профессиональных сайтов, качественная поддержка.

Наша студия дизайна разрабатывает сайты в соответствии с требованиями каждого клиента. Мы прислушиваемся к советам и делаем всё так, как нужно именно Вам. Мы работаем в короткие сроки, но не делаем сайты за день. Поскольку за 1 день нельзя сделать хороший, многофункциональный, быстрый сайт с уникальным дизайном, индивидуальной формой и стилем оформления. Отчасти ещё и из-за того, что дизайн сайта (создание сайта) это во многом творческий процесс. Мы заботимся не только о внешней красоте (дизайне сайта), но и прорабатываем его внутреннюю функциональность, удобство для индексации поисковиками, кроссбраузерность и быстроту отклика (скорость сайта). Поскольку эти аспекты являются составляющими общей успешности сайта. Сайты нашей студии отвечают требованиям даже самых предвзятых заказчиков. Мы учитываем не только Ваши пожелания, но и сложившуюся ситуацию на рынке. Это делается для того, чтобы в дальнейшем не было трудностей при раскрутке ресурса, его продвижению и выводу в ТОР поисковиков.

Не первый год занимаясь созданием сайтов, мы уже успели уловить основную суть, которую стоит вкладывать в каждый проект для того, чтобы он был успешным. Стоимость сайтов, заказанных у нас несколько ниже, чем в других подобных студиях. Это связано с тем, что мы не берем "лишних" денег с заказчика. Не выжимаем из него все "соки", мы справедливо оцениваем свою работу и взимаем справедливую за то плату.

Гарантией качества нашей работы служит наше портфолио, которое постоянно растёт.