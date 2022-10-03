Маркетинг в соціальних мережах

Займаюсь просуванням різних типів бізнесів у соціальних мережах Facebook & Instagram.

Працюю із цим напрямком 2 роки. Був досвід роботи у більш ніж 20 нішах. Збільшив прибуток у таких нішах:

студія масажу;

лазерна епіляція;

стретчинг;

барбершопи;

дизайн інтер'єру;

ремонти під ключ;

онлайн-школи;

будівництво будинків під ключ;

дитячі табори;

організація свят для дітей;

організація освідчень, романтичних побачень;

виготовлення меблів під ключ;

бренди жіночого та чоловічого одягу;

косметологи;

бренди косметики;

натяжні стелі;

кухні на замовлення.

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