Маркетинг в соціальних мережах
Займаюсь просуванням різних типів бізнесів у соціальних мережах Facebook & Instagram.
Працюю із цим напрямком 2 роки. Був досвід роботи у більш ніж 20 нішах. Збільшив прибуток у таких нішах:
студія масажу;
лазерна епіляція;
стретчинг;
барбершопи;
дизайн інтер'єру;
ремонти під ключ;
онлайн-школи;
будівництво будинків під ключ;
дитячі табори;
організація свят для дітей;
організація освідчень, романтичних побачень;
виготовлення меблів під ключ;
бренди жіночого та чоловічого одягу;
косметологи;
бренди косметики;
натяжні стелі;
кухні на замовлення.
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Портфолио
- 222 981$ для компании по строительству домов20 просмотров
- 15.000$ для меблів на замовлення преміум сегменту20 просмотров
- 13 000$ прибыли для производства столешниц23 просмотра
- 28 132$ прибыли для студии дизайна интерьера за 619 просмотров