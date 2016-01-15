Менеджер проекта, системный аналитик, технический писатель, проектирование БД

Опыт программирования (php, js), а также верстки (css, less) в совокупности с опытом работы с заказчиками позволяет составлять читабельное ТЗ как "внутренней реализации" для программиста , так "публичной части" для заказчика.

Также немаловажно составление описание существующих сложных систем (со сложной бизнес логикой, интеграцией с внешними системами, с платежной системой) для понимания текущей ситуации в коде и быстрой адаптации новых сотрудников компании.

Опыт работы:

Апрель 2014 — по настоящее время

5 месяцев

ООО "MX 1"

Финансовый сектор

Системный аналитик

Анализ и описание текущего кода (php,js, C#) электронной торговой площадки, а также БД MS SQL : составление и описание моделей, связей между ними. Составление диаграмм классов, последовательности, БД.

Формирование прототипа новых подсистем ТЗ для программиста, включающее в себя :

- интеграцию с внешними сервисами (предварительно интеграция протестирована)

- платежную систему

- внутреннюю CMS

Август 2012 — апрель 2014

1 год 9 месяцев

Управление информационными проектами, ООО

Казань

Информационные технологии, системная интеграция, интернет... Показать еще

Системный аналитик

1. Проектирование БД (MySQL , Oracle , PostgreSQL, MongoDB )

2. Создание SQL запросов к перечисленным серверам БД

3. Разработка спецификаций взаимодействия веб-сервисов (wsdl , формирование xsd схем , xml запросов )

4. Сопровождение интеграции системы с Поставщиками данных (проверка работоспособности веб-сервисов, выявление причин ошибок посредством разбора кода ПО, консультирование программистов, которые пишут клиенты к нашему веб-сервису)

5. Составление UML диаграмм описания процессов и архитектуры приложений

6. Составление частного технического задания, ТЗ

7. Постановка задачи программистам

Август 2011 — август 2012

1 год 1 месяц

Научно-производственная корпорация "Рекод"

Казань, rekod.ru

Информационные технологии, системная интеграция, интернет... Показать еще

программист PHP

1. Проектирование структуры БД (MySQL , PostgreSQL)

2. Разработка веб - приложений (PHP , JavaScript, Java):

- электронная торговая площадка

- гео-портал

3. Верстка сайта

Сентябрь 2009 — апрель 2011

1 год 8 месяцев

МУП "Метроэлектротранс"

Казань, www.kazan-metro.ru

Государственные организации... Показать еще

инженер-программист Delphi

1. Проектирование структуры БД (MySQL , MS SQL Server)

2. Разработка приложений на Delphi :

- учет продажи печатной продукции в кассах метрополитена - расписание занятий для техникума при метрополитене - прикладные программы учета транспорта в депо при метрополитене