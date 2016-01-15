Опыт программирования (php, js), а также верстки (css, less) в совокупности с опытом работы с заказчиками позволяет составлять читабельное ТЗ как "внутренней реализации" для программиста , так "публичной части" для заказчика.
Также немаловажно составление описание существующих сложных систем (со сложной бизнес логикой, интеграцией с внешними системами, с платежной системой) для понимания текущей ситуации в коде и быстрой адаптации новых сотрудников компании.
Опыт работы:
Апрель 2014 — по настоящее время
5 месяцев
ООО "MX 1"
Финансовый сектор
Системный аналитик
Анализ и описание текущего кода (php,js, C#) электронной торговой площадки, а также БД MS SQL : составление и описание моделей, связей между ними. Составление диаграмм классов, последовательности, БД.
Формирование прототипа новых подсистем ТЗ для программиста, включающее в себя :
- интеграцию с внешними сервисами (предварительно интеграция протестирована)
- платежную систему
- внутреннюю CMS
Август 2012 — апрель 2014
1 год 9 месяцев
Управление информационными проектами, ООО
Казань
Информационные технологии, системная интеграция, интернет... Показать еще
Системный аналитик
1. Проектирование БД (MySQL , Oracle , PostgreSQL, MongoDB )
2. Создание SQL запросов к перечисленным серверам БД
3. Разработка спецификаций взаимодействия веб-сервисов (wsdl , формирование xsd схем , xml запросов )
4. Сопровождение интеграции системы с Поставщиками данных (проверка работоспособности веб-сервисов, выявление причин ошибок посредством разбора кода ПО, консультирование программистов, которые пишут клиенты к нашему веб-сервису)
5. Составление UML диаграмм описания процессов и архитектуры приложений
6. Составление частного технического задания, ТЗ
7. Постановка задачи программистам
Август 2011 — август 2012
1 год 1 месяц
Научно-производственная корпорация "Рекод"
Казань, rekod.ru
Информационные технологии, системная интеграция, интернет... Показать еще
программист PHP
1. Проектирование структуры БД (MySQL , PostgreSQL)
2. Разработка веб - приложений (PHP , JavaScript, Java):
- электронная торговая площадка
- гео-портал
3. Верстка сайта
Сентябрь 2009 — апрель 2011
1 год 8 месяцев
МУП "Метроэлектротранс"
Казань, www.kazan-metro.ru
Государственные организации... Показать еще
инженер-программист Delphi
1. Проектирование структуры БД (MySQL , MS SQL Server)
2. Разработка приложений на Delphi :
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