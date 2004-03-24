Системный адмиистратор, IT-инженер, IT-специалист

Обобщенный опыт: Администрирование windows server 2003\2008, Ubuntu\Debian Linux, Ubuntu Linux vpn server, rdp, ftp, ssh, proxy, firebird,резервирование \ восстановление баз данных SQL.Подключение, диагностика,настройка торгово-кассового оборудования магазинов, офисов, аптек (кассовые

регистраторы, сканеры штрих-кодов, термо-принтеры).Ремонт, модернизация, техническое обслуживание компьютерной и периферийной техники, создание технической

документации.Монтаж и обслуживание ЛВС, WIFI сетей,установка роутеров, включая гибкую настройку политики доступа с фиксированной

адресацией пользователей и установленной защитой, стойкой к беспроводному

взлому устройств данного класса.Инсталляция, сопровождение,администрирование платформ 1С.Монтаж, удаленный контроль систем видео-наблюдения (ILDVR, DAHUA и др). Восстановление данных с носителей информации.

Образование: Магистр. Одесский Национальный Политехнический Университет.

2004-2010г. Компьютерные системы автоматики и управления.

Знание языков:

Русский, Украинский,английский технический

Практические навыки:

Администрированиесерверных систем. Распределениесетевой нагрузки и программных ресурсов между сетевыми пользователями. Организация

локальной и удаленной работы пользователей в терминальном режиме, как в

локальной сети, так и посредством vpn-туннелей с подключением к выделенным

удаленным серверам. Резервирование и восстановление баз данных, рабочей среды, и

последующее аварийное восстановление дисков, разделов, raid-массивов. с предустановленными инастроенными программами, драйверами внутренних и периферийных устройств . Организация

удаленного подключения к компьютерам с возможностью полного управления и оказания

удаленной помощи пользователям.

Профессиональныйремонт ПК, включающий первичнуюполную диагностику оборудования споследующим блочным ремонтом или заменой поврежденных устройств, завершаемую

окончательным стресс тестированием с программной нагрузкой на пределе

аппаратных ресурсов. Техническое обслуживание техники, включающее в себя чистку

систем охлаждения, замену термо-проводящих компонентов, программную оптимизацию

для ускорения работы операционных систем и программ.

Опыт работы в О . С .: Ms-Dos, MS-Windows:9x; ME; 2000; 2003/2008 server; XP; Seven, Ubuntu \ Debian Linux, MacOS.

Установка и сопровождение систем видео-наблюдения , как с помощьюпрофессиональных видео-регистраторов, так и на базе ПК, с возможностью удаленного просмотра записей, управлением моторизированными камерами и наблюдением вреальном времени с ПК и мобильных устройств посредством локальной сети или

интернет. Возможность удаленной передачи записанной информации на ftp серверы в

автоматическом режиме.

Дополнительное образование:

Сертифицированный специалист, обладающий многолетним опытом работы.

Лицензии и сертификаты:·

24.03.2004 сертификат «Microsoft Windows XP User»

30.04.2004 сертификат «Техническая поддержка ПК»

20.05.2004 сертификат«Servicing HP mobile Computing Product»

09.08.2006 сертификат «Установка и настройка сети»

20.08.2006 сертификат «Основы безопасности сетей»

21.08.2006 сертификат «Семейство протоколов TCP/IP»