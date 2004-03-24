Обобщенный опыт: Администрирование windows server 2003\2008, Ubuntu\Debian Linux, Ubuntu Linux vpn server, rdp, ftp, ssh, proxy, firebird,резервирование \ восстановление баз данных SQL.Подключение, диагностика,настройка торгово-кассового оборудования магазинов, офисов, аптек (кассовые
регистраторы, сканеры штрих-кодов, термо-принтеры).Ремонт, модернизация, техническое обслуживание компьютерной и периферийной техники, создание технической
документации.Монтаж и обслуживание ЛВС, WIFI сетей,установка роутеров, включая гибкую настройку политики доступа с фиксированной
адресацией пользователей и установленной защитой, стойкой к беспроводному
взлому устройств данного класса.Инсталляция, сопровождение,администрирование платформ 1С.Монтаж, удаленный контроль систем видео-наблюдения (ILDVR, DAHUA и др). Восстановление данных с носителей информации.
Образование: Магистр. Одесский Национальный Политехнический Университет.
2004-2010г. Компьютерные системы автоматики и управления.
Знание языков:
Русский, Украинский,английский технический
Практические навыки:
Администрированиесерверных систем. Распределениесетевой нагрузки и программных ресурсов между сетевыми пользователями. Организация
локальной и удаленной работы пользователей в терминальном режиме, как в
локальной сети, так и посредством vpn-туннелей с подключением к выделенным
удаленным серверам. Резервирование и восстановление баз данных, рабочей среды, и
последующее аварийное восстановление дисков, разделов, raid-массивов. с предустановленными инастроенными программами, драйверами внутренних и периферийных устройств . Организация
удаленного подключения к компьютерам с возможностью полного управления и оказания
удаленной помощи пользователям.
Профессиональныйремонт ПК, включающий первичнуюполную диагностику оборудования споследующим блочным ремонтом или заменой поврежденных устройств, завершаемую
окончательным стресс тестированием с программной нагрузкой на пределе
аппаратных ресурсов. Техническое обслуживание техники, включающее в себя чистку
систем охлаждения, замену термо-проводящих компонентов, программную оптимизацию
для ускорения работы операционных систем и программ.
Опыт работы в О.С.: Ms-Dos, MS-Windows:9x; ME; 2000; 2003/2008 server; XP; Seven, Ubuntu \ Debian Linux, MacOS.
Установка и сопровождение систем видео-наблюдения, как с помощьюпрофессиональных видео-регистраторов, так и на базе ПК, с возможностью удаленного просмотра записей, управлением моторизированными камерами и наблюдением вреальном времени с ПК и мобильных устройств посредством локальной сети или
интернет. Возможность удаленной передачи записанной информации на ftp серверы в
автоматическом режиме.
Дополнительное образование:
Сертифицированный специалист, обладающий многолетним опытом работы.
Лицензии и сертификаты:·
24.03.2004 сертификат «Microsoft Windows XP User»
30.04.2004 сертификат «Техническая поддержка ПК»
20.05.2004 сертификат«Servicing HP mobile Computing Product»
09.08.2006 сертификат «Установка и настройка сети»
20.08.2006 сертификат «Основы безопасности сетей»
21.08.2006 сертификат «Семейство протоколов TCP/IP»