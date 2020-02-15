bor-sholokhov

Продвижение Ваших товаров и услуг с помощью таргетированной рекламы. ПРОДВИЖЕНИЕ без раздражения, надоедливости и СМС.

Таргетолог социальных сетей.

Предлагаю услуги по настройке таргетированной рекламы Facebook, Instagram, Вконтакте.

Вам необходимо сэкономить рекламный бюджет – тогда нам по пути!!!

Я предлагаю:

анализ и составление портрета целевой аудитории;

разработка грамотных объявлений, стимулирующих на целевое действие (сбор ЛИДОВ);

настройка таргетированной рекламы;

анализ активности аудитории.

Начать сотрудничество можно с любого минимального бюджета.

Первичная настройка рекламы АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО.

После настройки таргетированной рекламы, необходимо написать реальный отзыв о моей

работе;

Дальнейшее сотрудничество и сопровождение рекламной кампании обсуждается отдельно.

E-mail: [email protected]