bor-sholokhov

Продвижение Ваших товаров и услуг с помощью таргетированной рекламы. ПРОДВИЖЕНИЕ без раздражения, надоедливости и СМС.
Таргетолог социальных сетей.
Предлагаю услуги по настройке таргетированной рекламы Facebook, Instagram, Вконтакте.
Вам необходимо сэкономить рекламный бюджет – тогда нам по пути!!!
Я предлагаю:
анализ и составление портрета целевой аудитории;
разработка грамотных объявлений, стимулирующих на целевое действие (сбор ЛИДОВ);
настройка таргетированной рекламы;
анализ активности аудитории.
Начать сотрудничество можно с любого минимального бюджета.
Первичная настройка рекламы АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО.
После настройки таргетированной рекламы, необходимо написать реальный отзыв о моей
работе;
Дальнейшее сотрудничество и сопровождение рекламной кампании обсуждается отдельно.
E-mail: [email protected]