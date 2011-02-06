bor23

Андрей bor23

 
59 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
[email protected]

Фотографией занимаюсь более 10 лет. Профессионально знаю Photoshop и Corel.

Основное образование - врач. Имею опыт создания и дизайна сайтов связанных с медициной и фармацией.

Имею опыт написания статей.

Связаться со мной:

bor23 @ ukr.net

Отзывы заказчиков

234sha
43 года
18 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$30
10 баллов
14 лет назад
Требуется логотип
Бабка получилась что надо:) Все точно в срок, согалсно пожеланиям!
Логотипы и Знаки
1 отзыв
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
3D-графика
нет отзывов
от $20
от 2 дней
нет рейтинга
Анимация
нет отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Баннеры
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Фотосъемка
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
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