Фотографией занимаюсь более 10 лет. Профессионально знаю Photoshop и Corel.

Основное образование - врач. Имею опыт создания и дизайна сайтов связанных с медициной и фармацией.

Имею опыт написания статей.

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bor23 @ ukr.net