Фотографией занимаюсь более 10 лет. Профессионально знаю Photoshop и Corel.
Основное образование - врач. Имею опыт создания и дизайна сайтов связанных с медициной и фармацией.
Имею опыт написания статей.
Связаться со мной:
bor23 @ ukr.net
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
14 лет назад
Бабка получилась что надо:) Все точно в срок, согалсно пожеланиям!
Логотипы и Знаки
1 отзыв
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
3D-графика
нет отзывов
от $20
от 2 дней
нет рейтинга
Анимация
нет отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Баннеры
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Фотосъемка
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга