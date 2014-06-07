Профессионально,качественно разработаю дизайн
Профессионально,качественно разработаю дизайн для любого вида помещений, а также выполню визуализацию и рабочие чертежи ("рабочка") зданий и коттеджей.
Владею программами Autocad, ArchiCAD, 3Dmax, Photoshop.
Все заказы выполняю в соответствии с Вашими пожеланиями, при этом руководствуясь СНиП.
Цена на заказную оригинальную авторскую работу - авторская , зависит от типа проекта и трудоемкости. Сроки на моей совести
Портфолио
- Архитектурный кладочный план1146 просмотров
- Разработка навесных вентилируемых фасадов114 просмотров
- Форэскиз. Кафе в парковой зоне109 просмотров