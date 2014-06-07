Профессионально,качественно разработаю дизайн

Профессионально,качественно разработаю дизайн для любого вида помещений, а также выполню визуализацию и рабочие чертежи ("рабочка") зданий и коттеджей.

Владею программами Autocad, ArchiCAD, 3Dmax, Photoshop.

Все заказы выполняю в соответствии с Вашими пожеланиями, при этом руководствуясь СНиП.

Цена на заказную оригинальную авторскую работу - авторская , зависит от типа проекта и трудоемкости. Сроки на моей совести