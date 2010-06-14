Композитор.Редактор музыкальных програм ТВ
Опыт работы на телевидение в должности редактора музыкальных программ 5 лет.Специализация-создание музыкальных роликов,джинглов,запись дикторов,написание музыки и текстов.
Портфолио
- Песня а балканском стиле136 просмотров
- Анонсовая заставка к ТВ спортивной программе116 просмотров
- Анонсовая заставка к ТВ программе 1124 просмотра
- Диктор мужской 4116 просмотров
- Диктор мужской пожилой-для детей132 просмотра
- Диктор (мужской)- пожилой - повествование169 просмотров
- Пример записи автоответчик(женский)161 просмотр
- Диктор (женский) 2114 просмотров
- Диктор (женский) 1124 просмотра
- Идея композиции в стиле поп131 просмотр
- Пример песни в стиле Рок(без вокала)123 просмотра
Музыка и Звуки
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от $30
от 1 дня
#505
Озвучивание
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от $5
от 1 дня
#561
Видеомонтаж
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от $30
от 1 дня
#1724