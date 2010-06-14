borey123

Олег Дубин borey123

 
44 годаМолдова/Тирасполь
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Композитор.Редактор музыкальных програм ТВ

Опыт работы на телевидение в должности редактора музыкальных программ 5 лет.Специализация-создание музыкальных роликов,джинглов,запись дикторов,написание музыки и текстов.

Портфолио
Музыка и Звуки
нет отзывов
от $30
от 1 дня
#505
Озвучивание
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#561
Видеомонтаж
нет отзывов
от $30
от 1 дня
#1724