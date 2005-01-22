Композиор-напишу саундтрек для вашей игры/фильма/сериала, Аранжировщик-сделаю аранжировку для вашей песни

Занимаюсь музыкой уже 4 года. Есть опыт работы в разных музыкальных коллективах с разной жанровой направленностью. Есть навыки пользования секвенсорами(Logic pro x, FL studio).

Очень заинтересован в написании саундтреков для ваших проектов.