Всех приветствую,меня зовут Борис,мне 18 лет,я графический,полиграфический,и чуть-чуть моушн дизайнер,художник,иллюстратор предлагаю свои услуги продвижения в соц.сетях:

-СММ посты для инстаграмм,телеграмм,фейсбук

-Полиграфия и печатные изделия

-визитки

-постер

-баннера

-сторис

-хайлайты

-ретуш