Всех приветствую,меня зовут Борис,мне 18 лет,я графический,полиграфический,и чуть-чуть моушн дизайнер,художник,иллюстратор предлагаю свои услуги продвижения в соц.сетях:
-СММ посты для инстаграмм,телеграмм,фейсбук
-Полиграфия и печатные изделия
-визитки
-постер
-баннера
-сторис
-хайлайты
-ретуш
Портфолио
- Постеры для кинематогрофии21 просмотр
- Постеры для кинематогрофии15 просмотров
- Граффити текст|Graffiti text17 просмотров
- Разновидности иллюстрационных логотипов,пост.мокап10 просмотров
- Видоопционные логотипы,визитка и баннер12 просмотров
- Мокап дизайн футболок12 просмотров
- Наружняя реклама,баннер и продвижение в соц.сетях19 просмотров
- Digital и креативные смм посты для соц.сетей13 просмотров
- Ретуш фотографии13 просмотров
- Граффити иллюстрации10 просмотров