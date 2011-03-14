boris_kadin

Борис Кадин, мастер копирайтинга, владелец Студии копирайтинга

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Борис Кадин aka kabozavr. Классный копирайтер!

Немного о себе:

Родился в 1973 году в прекрасном городе Витебске (Белоруссия). В 1990 году переехал в другой не менее прекрасный город Нацрат-Иллит (Израиль), где сейчас и проживаю. Женат. Дочке 9 лет.

По образованию - программист, WEB-мастер (в 2005 году закончил академический колледж Эмек Израэль).

Немного о копирайтинге:

Опыт работы - 2 года.

Пишу уникальные (не менее 95% уникальности) тексты на заказ по любой тематике, а также SEO-тексты и продающие тексты.

Выполнял заказы для блогов, например http://irinakarakhainko.ru/

Сотрудничаю на сайте "Школа жизни" http://shkolazhizni.ru/

Кроме того мои работы можно увидеть на сайтах: http://copyright-studio.net, http://www.arhivkuka.net