borisk85

Борис Комаров borisk85

 
38 летКазахстан/Алматы
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Мои навыки

Владение китайским и английским языками

Опыт копирайтинга более 5 лет

Создание и настройка сайтов на CMS WordPress

Создание и ведение рекламной компании на Янекс.Директ

Знание инструментов инфобизнеса

Консалтинг в по темам самостоятельных путешествий, МЛМ бизнеса, инфобизнеса, личностного роста, составление резюме

WordPress
Портфолио
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $3
от 1 дня
#3976
Переводы
нет отзывов
от $10
от 2 дней
#5849
Копирайтинг
нет отзывов
от $3
от 1 дня
#8346