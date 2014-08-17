Мои навыки
Владение китайским и английским языками
Опыт копирайтинга более 5 лет
Создание и настройка сайтов на CMS WordPress
Создание и ведение рекламной компании на Янекс.Директ
Знание инструментов инфобизнеса
Консалтинг в по темам самостоятельных путешествий, МЛМ бизнеса, инфобизнеса, личностного роста, составление резюме
Портфолио
- Проект "КриптоДеньги.ру"263 просмотра
- Проект "Жизнь Без Границ"145 просмотров
- Блог о криптовалютах176 просмотров
- Блог о самостоятельных путешествиях130 просмотров
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $3
от 1 дня
#3976
Переводы
нет отзывов
от $10
от 2 дней
#5849
Копирайтинг
нет отзывов
от $3
от 1 дня
#8346