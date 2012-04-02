DIV-ная кроссбраузерная верстка из PSD => HTML+CSS3

Я предлагаю кроссбраузерную, логично структурированную, DIV-ную верстку:

1. главной страницы из PSD => HTML+CSS3____$20;

2. внутренней страницы ____________________$10;

3. простой темы для WordPress ______________$40.

Не дополняю и не исправляю блоки уже существующих кривых макетов. Чаще всего будет легче его переделать полностью.

В зависимости от сложности верстки на выполнение проекта потребуется 2-4 дня.