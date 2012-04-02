borisoff_denis

Денис Борисов borisoff_denis

 
36 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
DIV-ная кроссбраузерная верстка из PSD => HTML+CSS3

Я предлагаю кроссбраузерную, логично структурированную, DIV-ную верстку:

1. главной страницы из PSD => HTML+CSS3____$20;

2. внутренней страницы ____________________$10;

3. простой темы для WordPress ______________$40.

Не дополняю и не исправляю блоки уже существующих кривых макетов. Чаще всего будет легче его переделать полностью.

В зависимости от сложности верстки на выполнение проекта потребуется 2-4 дня.

HTML-верстка
нет отзывов
от $20
от 2 дней
#6119