DIV-ная кроссбраузерная верстка из PSD => HTML+CSS3
Я предлагаю кроссбраузерную, логично структурированную, DIV-ную верстку:
1. главной страницы из PSD => HTML+CSS3____$20;
2. внутренней страницы ____________________$10;
3. простой темы для WordPress ______________$40.
Не дополняю и не исправляю блоки уже существующих кривых макетов. Чаще всего будет легче его переделать полностью.
В зависимости от сложности верстки на выполнение проекта потребуется 2-4 дня.
HTML-верстка
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от $20
от 2 дней
#6119