borisova0027

Я начинающий специалист по продвижению в соц сетях, СММ-менеджер. Занимаюсь оформлением, ведением, продвижением групп в ВК, Инстаграмм, Facebook.
Я специалист по продвижению в соц сетях, СММ-менеджер. Занимаюсь оформлением, ведением, продвижением групп в ВК, Инстаграмм, Facebook.
- Помогу создать фирменный стиль оформления для постов для повышения вашей репутации.
- Разработаю для вас контент-план, который будет ежедневно давать новые заказы.
- Покажу какие есть фишки для привлечения новых клиентов.
- Расскажу что нужно для продвижения вашей группы БЕЗ БЮДЖЕТА!
- Объясню как убедить клиентов обращаться ИМЕННО К ВАМ!
- Работаю в команде с опытными и успешными профессионалами в СММ
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