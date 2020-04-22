borisova0027

Я начинающий специалист по продвижению в соц сетях, СММ-менеджер. Занимаюсь оформлением, ведением, продвижением групп в ВК, Инстаграмм, Facebook.

Я специалист по продвижению в соц сетях, СММ-менеджер. Занимаюсь оформлением, ведением, продвижением групп в ВК, Инстаграмм, Facebook.

- Помогу создать фирменный стиль оформления для постов для повышения вашей репутации.

- Разработаю для вас контент-план, который будет ежедневно давать новые заказы.

- Покажу какие есть фишки для привлечения новых клиентов.

- Расскажу что нужно для продвижения вашей группы БЕЗ БЮДЖЕТА!

- Объясню как убедить клиентов обращаться ИМЕННО К ВАМ!

- Работаю в команде с опытными и успешными профессионалами в СММ