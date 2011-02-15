boristaliev

3d моделирование, текстурирование, рендеринг, анимация.

Работаю в 3д максе с 2004 года. Образование: высшее, ПГС.

Золотой диплом "выставка-смотр архитектурных произведений в международном фестивале "сибирская пирамида-2008" объект: "Мост через пролив Босфор Восточный в г. Владивостоке" в номинации "транспортные сооружения".

Серебряный диплом "выставка-смотр архитектурных произведений в международном фестивале "сибирская пирамида-2008" объект "Пешеходный мост через р.Репинка в г.Обнинске Калужской области" в номинации "транспортные сооружения"