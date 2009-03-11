ИБ

У******* Борис Маратович

Дата рождения: 12.11.1981

Семейное положение: женат

E-mail [email protected]

ICQ: 120552890

Проживание: Республика Кыргызстан, г. Бишкек, ул. Древесная **.

Общие сведения

Хорошо понимаю IProuting и фильтрацию в IP сетях. В данное время работаю Инспектором по информационной безопасности в крупной казахстанской компании, и остаётся некоторое количество свободного времени в течении дня и в вечернее время.

Личные качества

Внимательность, сообразительность, обучаемость.

Цель

Получение работы: дополнительный заработок, получение новых навыков.

Образование

1998 – 2002 Международный Университет Кыргызстана, Высшая Школа Новых Информационных Технологий.

Специальность: "Организация и технология защиты информации"

2002 – 2004 Международный Университет Кыргызстана, Магистратура Высшей Школы Новых Информационных Технологий.

Специальность: "Информатика и вычислительная техника"

Опыт работы:

- Весна 2004 – ISP Азиаинфо, сотрудник абонентского отдела.

- 23 октября 2004 – настоящее время: крупная компания, должность «инспектор по информационной безопасности».

Языки программирования

MS Visual Basic 6.0, MS Visual C++ 6.0 (не большой опыт)

HTML (JavaScript, VBScript), ASP, CGI (Perl), PHP4 (не большой опыт)

Matlab 6.0

TSQL

Опыт в программном обеспечении

MSDOS; Windows 98;Windows NT/2000/2003 Server/Workstation (AD;GP);

Citrix, Thinstation;

Free BSD 5.2(не большой опыт);

WSUS,

MS ISA, Kerio WinRoute Firewall, Visnetic firewall, IPFilter;

VirtualBox,VMWare,

MS SQL 2000,

DeviceLock,

KAV, SAV,

XSpider, GFI,

Nessus,

MS IIS, Apache, sendmail, squid

NetworkSearcher

Microsoft Office, Adobe Photoshop

(VLAN)

Знание языков

Русский (родной)

Английский (чтение технической литературы, могу немного объясниться)

Желаемый уровень в качестве дополнительного заработка:

Не менее 500$.

Желаемый уровень в качестве основного заработка:

Не менее 1500$.