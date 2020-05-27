Здравствуйте!

Меня зовут Раиса. Я – начинающий менеджер блогера, его личный помощник и SMM-специалист.

Что я могу вам предложить:

Копирайтинг

• пост с нуля на заданную тему

• обработка текста

• пост со слов блогера

Визуал

• обработка фотографии

• визуал для ленты

• разработка пресета

• оформление чек-листа

• презентация

Продвижение

• поиск блогера для рекламы(+ контроль и отслеживание результата рекламы, составление таблицы)

• консультация (длится около часа, объясню, как продвигать свой блог, обсудим все идеи продвижения и тренды, с чего начать и тд)

• составление контент плана

• аудит аккаунта

• придумаю шапку профиля

• настройка таргетированной рекламы

Комплексное ведение аккаунта ( в том числе с нуля)

Примеры моих работ можно посмотреть ссылке:

https://drive.google.com/open?id=1PuwJxzrpBJsJ1Y9M86j..

Плюсы работы со мной:

проходила курсы nioly «Менеджерята» в коллоборации с Дарьей Козловской, изучила огромное количество гайдов и чек-листов по таргету, дизайну и до сих пор продолжаю повышать свою квалификацию

мои главные качества : способность к самообучению,опертивность, ответственность, пунктуальность, грамотность

можно договориться о цене

готова работать как на постоянной основе, так и выполнять разовые услуги

вы гарантированно получите качественно выполненную работу

Для сотрудничества пишите в личные сообщения

Inst: https://instagram.com/borkowskaya

Telegram: https://t.me/borkowskaya @borkowskaya