Здравствуйте!
Меня зовут Раиса. Я – начинающий менеджер блогера, его личный помощник и SMM-специалист.
Что я могу вам предложить:
Копирайтинг
• пост с нуля на заданную тему
• обработка текста
• пост со слов блогера
Визуал
• обработка фотографии
• визуал для ленты
• разработка пресета
• оформление чек-листа
• презентация
Продвижение
• поиск блогера для рекламы(+ контроль и отслеживание результата рекламы, составление таблицы)
• консультация (длится около часа, объясню, как продвигать свой блог, обсудим все идеи продвижения и тренды, с чего начать и тд)
• составление контент плана
• аудит аккаунта
• придумаю шапку профиля
• настройка таргетированной рекламы
Комплексное ведение аккаунта ( в том числе с нуля)
Примеры моих работ можно посмотреть ссылке:
https://drive.google.com/open?id=1PuwJxzrpBJsJ1Y9M86j..
Плюсы работы со мной:
проходила курсы nioly «Менеджерята» в коллоборации с Дарьей Козловской, изучила огромное количество гайдов и чек-листов по таргету, дизайну и до сих пор продолжаю повышать свою квалификацию
мои главные качества : способность к самообучению,опертивность, ответственность, пунктуальность, грамотность
можно договориться о цене
готова работать как на постоянной основе, так и выполнять разовые услуги
вы гарантированно получите качественно выполненную работу
Для сотрудничества пишите в личные сообщения
Inst: https://instagram.com/borkowskaya
Telegram: https://t.me/borkowskaya @borkowskaya