bormoglot25

Переводы, статьи, тексты - качественно, быстро, дорого!

Я занимаюсь копирайтингом не первый год и хорошо понимаю, что именно нужно заказчику. Все задания разные, по-своему увлекательные, и каждое из них должно быть выполнено в определенный срок. Выполняя свою работу, я особенно выделяю именно временной аспект, не умоляя при этом качества текста.

Я копирайтер, я рерайтер, я журналист, я автор, я тот человек, которого Вы искали. Моя работа - мое призвание, которым я готова заниматься бесплатно, если тема действительно меня зацепит. Тем не менее, скидок я не делаю, потому как знаю истинную ценность, но не стоимость, собственной работы.

Если Вам нужен действительно качественный текст, то мои услуги - это то, что Вам нужно.