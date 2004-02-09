Социолог-рекламист-копирайтер

Опыт работы:

1) Рекламное агентство «РИЧИ», с 17.03.2006. директор;

2) ООО «ДИ – лайн», с 04.07.2005. по 08.03.2006.; менеджер по продажам;

3) Маркетинговое агентство «Группа Аванта» с 07.09.2004 по 01.07.2005 менеджер отдела маркетинга;

4) «Центр социологических исследований»

с 09.02.2004. по 05.05.2004. главный специалист отдела планирования исследований и анализа стат. данных

Знания по отраслям:

1) техника продаж;

2) мерчендайзинг;

3) Реклама;

4) Маркетинг (общий, стратегический);

5) Менеджмент;

6) психология;

7) смк