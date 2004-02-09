Социолог-рекламист-копирайтер
Опыт работы:
1) Рекламное агентство «РИЧИ», с 17.03.2006. директор;
2) ООО «ДИ – лайн», с 04.07.2005. по 08.03.2006.; менеджер по продажам;
3) Маркетинговое агентство «Группа Аванта» с 07.09.2004 по 01.07.2005 менеджер отдела маркетинга;
4) «Центр социологических исследований»
с 09.02.2004. по 05.05.2004. главный специалист отдела планирования исследований и анализа стат. данных
Знания по отраслям:
1) техника продаж;
2) мерчендайзинг;
3) Реклама;
4) Маркетинг (общий, стратегический);
5) Менеджмент;
6) психология;
7) смк
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