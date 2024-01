Frontend-developer ( Junior)

UA:

Мене звати Сергій і я займуюсь Frontend-розробкую. Працюю на html, css, js, react, bootstrap. (Маю досвід роботи також з jquery, Node.js ). Зараз працюю на Українську компанію з продажу меблів " MegaStyle ". Відповідально ставлюсь до кожного заказу та знаходжу індивідуальний підхід до кожного замовника з будь-якими потребами!

EN:

My name is Sergey and I am engaged in Frontend development. I work with html, css, js, react, bootstrap (I also have experience with jquery, Node.js). Now I work for the Ukrainian company selling furniture "MegaStyle". I am responsible for each order and find an individual approach to each customer with any needs!

RU:

Меня зовут Сергей и я занимаюсь Frontend разработкой. Работаю с html, css, js, react, bootstrap (также имею опыт работы с jquery, Node.js). Сейчас я работаю в украинской компании по продаже мебели "MegaStyle". Ответственно отношусь к каждому заказу и нахожу индивидуальный подход к каждому клиенту с любыми потребностями!