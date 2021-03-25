borsch_n

Анастасия Борщева borsch_n

 
27 летУкраина/Николаев
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Web designer

Здравствуйте, меня зовут Анастасия и я web-дизайнер.

Разрабатываю удобные и современные сайты. Слежу за всеми текущими трендами, поэтому в конечном итоге Ваш клиент будет увлечен вашим веб-сайтом или приложением, а Вы получите прибыль.

Почему я?

  • Коммуникабельность (адекватно отношусь к правкам)
  • Ответственность (серьезно подхожу к работе над проектом)
  • Сроки (всегда соблюдаю дедлайн)
  • На связи 24/7
  • Люблю дизайн и то, чем занимаюсь ❤
С удовольствием сделаю для Вас:

  • дизайн Landing Page
  • дизайн интернет магазина
  • дизайн сайта-визитки, промо-сайта и любого другого для вашего бизнеса
  • дизайн многостраничного сайта
  • дизайн баннеров, визиток
  • редизайн
Портфолио на Behance

Сделаю красиво, качественно и сочно 

Пишите, буду рада Вам помочь ❤

С уважением, Анастасия

Дизайн сайта