Web designer

Здравствуйте, меня зовут Анастасия и я web-дизайнер.

Разрабатываю удобные и современные сайты. Слежу за всеми текущими трендами, поэтому в конечном итоге Ваш клиент будет увлечен вашим веб-сайтом или приложением, а Вы получите прибыль.

Почему я?

Коммуникабельность (адекватно отношусь к правкам)

Ответственность (серьезно подхожу к работе над проектом)

Сроки (всегда соблюдаю дедлайн)

На связи 24/7

Люблю дизайн и то, чем занимаюсь ❤

дизайн Landing Page

дизайн интернет магазина

дизайн сайта-визитки, промо-сайта и любого другого для вашего бизнеса

дизайн многостраничного сайта

дизайн баннеров, визиток

редизайн

Сделаю красиво, качественно и сочно 

Пишите, буду рада Вам помочь ❤

С уважением, Анастасия