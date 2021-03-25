Web designer
Здравствуйте, меня зовут Анастасия и я web-дизайнер.
Разрабатываю удобные и современные сайты. Слежу за всеми текущими трендами, поэтому в конечном итоге Ваш клиент будет увлечен вашим веб-сайтом или приложением, а Вы получите прибыль.
Почему я?
- Коммуникабельность (адекватно отношусь к правкам)
- Ответственность (серьезно подхожу к работе над проектом)
- Сроки (всегда соблюдаю дедлайн)
- На связи 24/7
- Люблю дизайн и то, чем занимаюсь ❤
- дизайн Landing Page
- дизайн интернет магазина
- дизайн сайта-визитки, промо-сайта и любого другого для вашего бизнеса
- дизайн многостраничного сайта
- дизайн баннеров, визиток
- редизайн
Сделаю красиво, качественно и сочно
Пишите, буду рада Вам помочь ❤
С уважением, Анастасия