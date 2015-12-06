bortnikov_ark

!!! Пишите за сколько готовы выполнить задание. !!! Не пишите на почту с сайта Необходимо запустить контекстную рекламу в Яндекс Директ и в Google AdWords для сайта obves22.ru !!! Учтите, что простое копирование в Гугл из Яндекса не ...
- $130Контекстная реклама2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $50
Необходимо сверстать лэндинг (на прикрепленной картинке) в WordPress с помощью плагина Visual Composer и CSS (без использования html). Плагин Visual Composer является конструктором страниц и c правильно настроенной темой сайта позволяет перетаскиванием нужных блоков сделать страницу ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $50
Нужен хороший копирайтер, который сможет написать продающий текст и сделать макет сайта/лэндига: - Описать преимущества - Цену - Проекты *ПРОЧИТАЙТЕ ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОТВЕЧАТЬ* В ответе укажите следующее: 1. Общее количество сделанных макетов лэндингов/сайтов 2. Ссылки на сайты 5 лучших работ (скриншоты/макеты/текст) 3. Какие ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужен копирайтер, который сможет написать продающий текст и сделать макет сайта или лэндига. *ПРОЧИТАЙТЕ ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОТВЕЧАТЬ* В ответе укажите следующее: 1. Общее количество сделанных макетов лэндингов/сайтов 2. Ссылки на сайты 5 лучших работ (не скриншоты/макеты/текст, а живые сайты) 3. ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо оптимизировать и расширить текущие кампании в Яндексе Директе и запустит новые в Google AdWords для сайта obves22.ru Сайт obves22.ru продает детали для тюнинга и защиты внедорожников. Если вы заинтересовались проектом, ответьте мне, пожалуйста, на следующие вопросы: 1. ...Контекстная реклама8 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно расширит текущую кампанию в ЯД, добавив Land Cruiser 200, и перенесет все в GAd. К ответу приложите скриншоты (где видно ключевики, объявления и ставки) уже сделанных и кампаний в Я и Г. Один клиент должен обходиться ...Контекстная реклама4 заявкиЗакрыт8 лет назад