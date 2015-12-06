bortnikov_ark

Аркадий bortnikov_ark

 
35 летРоссия/Томск
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
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  • Контекстная реклама для интернет-магазина

    $130

    !!! Пишите за сколько готовы выполнить задание. !!! Не пишите на почту с сайта Необходимо запустить контекстную рекламу в Яндекс Директ и в Google AdWords для сайта obves22.ru !!! Учтите, что простое копирование в Гугл из Яндекса не ...

    Google Ads
    Контекстная реклама2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сверстать лэндинг в WP по макету

    $50

    Необходимо сверстать лэндинг (на прикрепленной картинке) в WordPress с помощью плагина Visual Composer и CSS (без использования html). Плагин Visual Composer является конструктором страниц и c правильно настроенной темой сайта позволяет перетаскиванием нужных блоков сделать страницу ...

    WordPressДизайн сайтаHTMLCSS
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сделать текст и структуру лендинга

    $50

    Нужен хороший копирайтер, который сможет написать продающий текст и сделать макет сайта/лэндига:  - Описать преимущества  - Цену  - Проекты  *ПРОЧИТАЙТЕ ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОТВЕЧАТЬ*   В ответе укажите следующее:   1. Общее количество сделанных макетов лэндингов/сайтов   2. Ссылки на сайты 5 лучших работ (скриншоты/макеты/текст)   3. Какие ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Копирайтайниг лэндингов и сайтов

    Нужен копирайтер, который сможет написать продающий текст и сделать макет сайта или лэндига. *ПРОЧИТАЙТЕ ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОТВЕЧАТЬ*  В ответе укажите следующее:  1. Общее количество сделанных макетов лэндингов/сайтов  2. Ссылки на сайты 5 лучших работ (не скриншоты/макеты/текст, а живые сайты)  3. ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Контекстная реклама в Яндекс и Google для obves22.ru

    Необходимо оптимизировать и расширить текущие кампании в Яндексе Директе и запустит новые в Google AdWords для сайта obves22.ru Сайт obves22.ru продает детали для тюнинга и защиты внедорожников. Если вы заинтересовались проектом, ответьте мне, пожалуйста, на следующие вопросы:  1. ...

    Google Ads
    Контекстная реклама8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Контекстная реклама для сайта

    Нужно расширит текущую кампанию в ЯД, добавив Land Cruiser 200, и перенесет все в GAd. К ответу приложите скриншоты (где видно ключевики, объявления и ставки) уже сделанных и кампаний в Я и Г. Один клиент должен обходиться ...

    Контекстная реклама4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад