Менеджер по маркетплейс Озон

Всем привет!

🌸Меня зовут Ирина!

Создаю дизайн карточек товара для маркетплейсов WB и OZOZ.

🌺Для заказа нужно:

- Фото товара ( в хорошем качестве ).

- Текст , который нужно добавить на каждый слайд .

- Количество карточек и слайдов ( в 1 карточек может быть несколько слайдов ).

- Указать для какого маркетплейса карточка WB или OZON.

- Пожелания по стилю , цвету , присылайте понравившиеся примеры.

- Если нет четкого ЧЗ , то я создаю дизайн в своём стиле.

Одна карточка может содержать несколько слайдов.