Менеджер по маркетплейс Озон
Всем привет!
🌸Меня зовут Ирина!
Создаю дизайн карточек товара для маркетплейсов WB и OZOZ.
🌺Для заказа нужно:
- Фото товара ( в хорошем качестве ).
- Текст , который нужно добавить на каждый слайд .
- Количество карточек и слайдов ( в 1 карточек может быть несколько слайдов ).
- Указать для какого маркетплейса карточка WB или OZON.
- Пожелания по стилю , цвету , присылайте понравившиеся примеры.
- Если нет четкого ЧЗ , то я создаю дизайн в своём стиле.
Одна карточка может содержать несколько слайдов.
Я против войны в Украине!
Портфолио
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