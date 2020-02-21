Привлечение новых ЦЕЛЕВЫХ клиентов посредством таргетированной рекламы в Facebook/Instagram
Помощь в привлечении НОВЫХ КЛИЕНТОВ В ВАШ БИЗНЕС из соц.сетей (Facebook/Instagram)
Разработка стратегии:
1. Цель рекламы
2. Анализ проекта
3. Анализ рынка и конкурентов
4. Стратегия запуска рекламы
5. Определение целевой аудитории (ЦА)
6. Рекламный бюджет
7. KPI
Подготовка к запуску
Разработка рекламных креативов и текстов
Настройка и ежедневная аналитика рекламы
Ежедневная отчетность по рекламным компаниям
Действие аккаунта приостановлено!