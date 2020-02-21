Привлечение новых ЦЕЛЕВЫХ клиентов посредством таргетированной рекламы в Facebook/Instagram

Помощь в привлечении НОВЫХ КЛИЕНТОВ В ВАШ БИЗНЕС из соц.сетей (Facebook/Instagram)

Разработка стратегии:

1. Цель рекламы

2. Анализ проекта

3. Анализ рынка и конкурентов

4. Стратегия запуска рекламы

5. Определение целевой аудитории (ЦА)

6. Рекламный бюджет

7. KPI

Подготовка к запуску

Разработка рекламных креативов и текстов

Настройка и ежедневная аналитика рекламы

Ежедневная отчетность по рекламным компаниям