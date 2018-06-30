borys1994

Борис borys1994

 
30 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Занимаюсь продвижение аккаунтов в instagram. Массфоловинг, контент-маркетинг, таргетированная реклама, поиск блогеров для взаимодействия.

ПРОДВИЖЕНИЕ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Работа в instagram:

  • Создание аватарки, описание страницы.
  • Создание контнет-плана на 30 дней.
  • Создание контента из стоковых картинок, фотографий
  • Создание уникального контента с вашими фотографиями, фотографиями фотографа.
  • Написание продающих, интересных постов.
  • Создание группы хештегов под любую нишу.
  • Поиск, изучение, анализ конкурентов.
  • Продвижение аккаунта при помощи массфоловинга/масслайкинга.
  • Продвижение при работе с блогерами.
  • Поиск, анализ блогеров, подходящих под нишу.
  • Настрой и ведение таргетированной рекламы.
  • Создание акций, конкурсов.
  • Создание и проведение giweaway.
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Работа в facebook:

  • Создание группы.
  • Создание бизнес-страницы.
  • Создание баннера, аватарки, описание страницы.
  • Создание контнет-плана на 30 дней.
  • Создание контента из стоковых картинок, фотографий
  • Создание уникального контента с вашими фотографиями, фотографиями фотографа.
  • Написание продающих, интересных постов.
  • Создание группы хештегов под любую нишу.
  • Поиск, изучение, анализ конкурентов.
  • Продвижение при работе с блогерами.
  • Поиск, анализ блогеров, подходящих под нишу.
  • Настрой и ведение таргетированной рекламы.
  • Создание акций, конкурсов.
  • Создание и проведение giweaway.