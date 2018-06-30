Занимаюсь продвижение аккаунтов в instagram. Массфоловинг, контент-маркетинг, таргетированная реклама, поиск блогеров для взаимодействия.
ПРОДВИЖЕНИЕ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Работа в instagram:
- Создание аватарки, описание страницы.
- Создание контнет-плана на 30 дней.
- Создание контента из стоковых картинок, фотографий
- Создание уникального контента с вашими фотографиями, фотографиями фотографа.
- Написание продающих, интересных постов.
- Создание группы хештегов под любую нишу.
- Поиск, изучение, анализ конкурентов.
- Продвижение аккаунта при помощи массфоловинга/масслайкинга.
- Продвижение при работе с блогерами.
- Поиск, анализ блогеров, подходящих под нишу.
- Настрой и ведение таргетированной рекламы.
- Создание акций, конкурсов.
- Создание и проведение giweaway.
Работа в facebook:
- Создание группы.
- Создание бизнес-страницы.
- Создание баннера, аватарки, описание страницы.
- Создание контнет-плана на 30 дней.
- Создание контента из стоковых картинок, фотографий
- Создание уникального контента с вашими фотографиями, фотографиями фотографа.
- Написание продающих, интересных постов.
- Создание группы хештегов под любую нишу.
- Поиск, изучение, анализ конкурентов.
- Продвижение при работе с блогерами.
- Поиск, анализ блогеров, подходящих под нишу.
- Настрой и ведение таргетированной рекламы.
- Создание акций, конкурсов.
- Создание и проведение giweaway.