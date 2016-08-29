Графический дизайн: логотипы, печатная продукция, веб дизайн

Здравствуйте. Спасибо, что заинтересовались моим профилем. Меня зовут Богдан, я графический дизайн из Украины.

Я делаю дизайн как для печатной продукции, так и цифровой.

Вам нужен логотип, фирменный стиль, дизайн книги, сайта, интерфейса, баннера, мобильного приложения, иконок или чего то еще? Я здесь, что бы вам помочь.

Взаимодействие с пользователем критически важно в цифровом дизайне. Но я считаю, что невозможно сделать хорошую работу в цифре не зная законов, применяемых к печатной продукции (которые формировались столетиями). А знание взаимодействия – только уровень, сверху основ, применяемых к печати.

Хорошо выполненный интерфейс дает возможность пользователю легко взаимодействовать с вашим приложением, но разработка такого интерфейса – не простая задача, так как необходимо учитывать всевозможные разрешения экранов, типы устройств и другие вещи, которых никогда не было в печтной продукции.

У меня ушли годы на изучение печатного формата и цифрового. Я начал с веб дизайна, но позже вернулся к печатному, так как чувствовал, что мне чего-то не хватало. Сегодня я готов применить все свои знания для работы над вашим проектом.