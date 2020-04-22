bossambassador

Репетитор по английскому языку.

Предлагаю содержательные и интересные уроки английского. Большой опыт работы репетитором английского языка и общения с иностранцами - носителями языка. Диплом с отличием и степень магистра. Помогаю в подготовке к ГИА и к ВНО, а также к различным экзаменам и собеседованиям. Есть собственная методика преподавания, все необходимые материалы. Использую различные cучаснi приемы преподавания, учебники Кембридж, Оксфорд, Лонгмен + отечественные издания + видеоматериалы. Всегда доброжелательная и пунктуальная. Опыт репетиторства 20 лет. За это время подготовила несколько сотен учеников, которые поступили в лучшие вузы Киева. Готовлю к выезду за границу. Конечно, учитываю все пожелания относительно будущих занятий. Скайп-занятия. Буду рада помочь.