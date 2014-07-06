Режиссер торжественных мероприятий
Профессиональный поющий ведущий, шоумен, тамада, конферансье, актер театра и кино, композитор и музыкант, Владимир Ботов. Свадьбы, юбилеи, корпоративы, дни рождения, выпускные, презентации и многое другое.
Создатель собственных музыкальных композиций в разных стилях.
Пишу стихи, музыку, оранжировку.
Занимаюсь творчеством. Есть своя студия звукозаписи.
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Портфолио
- С праздником!139 просмотров
- Владимир Ботов "От любви"109 просмотров