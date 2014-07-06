Режиссер торжественных мероприятий

Профессиональный поющий ведущий, шоумен, тамада, конферансье, актер театра и кино, композитор и музыкант, Владимир Ботов. Свадьбы, юбилеи, корпоративы, дни рождения, выпускные, презентации и многое другое.

Создатель собственных музыкальных композиций в разных стилях.

Пишу стихи, музыку, оранжировку.

Занимаюсь творчеством. Есть своя студия звукозаписи.