Создание и продвижение сайтов. SEO оптимизация. WEB-аналитика

• Анализ и рекомендации по Интернет-маркетингу

• Веб-аналитика, SEO-анализ конкуренции рынка, просчёт частотности, анализ трафика

• SEO продвижение под поисковые системы Yandex, Google, Mail, Bing с учетом развития поисковых систем

- Составление семантического ядра сайта/корректировка имеющегося (подбор ключевых слов и распределение их по страницам)

- Контент-менеджмент, наполнение или контроль за наполнением сайта

- Написание новых или редактирование старых текстов

- Внутренняя оптимизации сайта

- Глобальный анализ сайтов, выявление недостатков и их устранение

- Разработка структурной модели сайтов

- Разработка концепции дизайна и текстового наполнения главных и внутренних страниц сайтов

- Создание редизайна и рерайтинга существующих сайтов

- Проведение аудита usability и внесение необходимых изменений в уже готовые сайты для увеличения конверсии запросов.

- Разумная работа с биржами ссылок

- Рекомендация по Хостингу (размещению сайта на сервере провайдера, который подключен к высокоскоростным каналам связи и решения технических проблем.)

все работы могу выполнить как фрилансер, а так же от имени юредического лица.