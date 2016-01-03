• Анализ и рекомендации по Интернет-маркетингу
• Веб-аналитика, SEO-анализ конкуренции рынка, просчёт частотности, анализ трафика
• SEO продвижение под поисковые системы Yandex, Google, Mail, Bing с учетом развития поисковых систем
- Составление семантического ядра сайта/корректировка имеющегося (подбор ключевых слов и распределение их по страницам)
- Контент-менеджмент, наполнение или контроль за наполнением сайта
- Написание новых или редактирование старых текстов
- Внутренняя оптимизации сайта
- Глобальный анализ сайтов, выявление недостатков и их устранение
- Разработка структурной модели сайтов
- Разработка концепции дизайна и текстового наполнения главных и внутренних страниц сайтов
- Создание редизайна и рерайтинга существующих сайтов
- Проведение аудита usability и внесение необходимых изменений в уже готовые сайты для увеличения конверсии запросов.
- Разумная работа с биржами ссылок
- Рекомендация по Хостингу (размещению сайта на сервере провайдера, который подключен к высокоскоростным каналам связи и решения технических проблем.)
все работы могу выполнить как фрилансер, а так же от имени юредического лица.
- SEO-продвижение153 просмотра